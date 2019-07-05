"BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete giriyor
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait taze sıkılmış meyve suyu satışının yapıldığı "BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete giriyor.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesine ait taze sıkılmış meyve suyu satışının yapıldığı "BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete giriyor.
Başkentlilerden gelen yoğun talep üzerine yeniden tasarlanan Vitamin Büfeleri, ilk etapta üç farklı noktada portakal suyu, limonata ve havuç suyu satışına başlayacak. - ANKARA
Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı
Ankara'da otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Mansur Yavaş, Moskova'da iş birliği anlaşması imzaladı
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor