Son Dakika Haberleri: "BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete giriyor
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"BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete giriyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait taze sıkılmış meyve suyu satışının yapıldığı "BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete giriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait taze sıkılmış meyve suyu satışının yapıldığı "BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete giriyor.

Başkentlilerden gelen yoğun talep üzerine yeniden tasarlanan Vitamin Büfeleri, ilk etapta üç farklı noktada portakal suyu, limonata ve havuç suyu satışına başlayacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
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