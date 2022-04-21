Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla "Teravih treni" hikayesini paylaşmıştı - Son Dakika
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Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla "Teravih treni" hikayesini paylaşmıştı

21.04.2022 22:03

Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid, Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu'nun çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımdan mutlu olduğunu ifade eden Eroğlu, "Bella Hadid sayesinde tüm dünya bu güzel çalışmamızı görmüş ve duymuş oldu. Ona teşekkür etmek isterim. Bu güzel sosyal sorumluluk projemiz Bella Hadid sayesinde uluslararası duyuldu" ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da bulunan Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu'nun çocuklarla birlikte oynadığı "teravih treni" oyunu, sosyal medyada büyük beğeni aldı. Birçok insanın paylaştığı oyun, geçen günlerde Filistinli manken Hadid'in de dikkatini çekti. Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Hadid, resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı.

"İNSANLARIN GÖNÜLLERİNE DOKUNDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Paylaşımın ardından İmam Erdoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada İslam'ı insanlara sevdirmek ve iyi temsil etmek için gayret ettiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının cami merkezli çalışmalara önem verdiğini, kendilerini bu yönde teşvik ettiğini belirten Eroğlu, "Ramazan, çocukları camiye alıştırmak için bir fırsat. Vatandaşlarımız da bizim bu oyunumuza destek veriyor. İnsanların gönüllerine dokunduğum için mutluyum." dedi.

Çocuklarla 'Teravih treni' gündem olmuştu! Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti
Bella Hadid

"BELLA HADİD'İN PAYLAŞIMI ÇOK MUTLU ETTİ"

Eroğlu, kimseden bir beklentisinin olmadığını, Allah rızası için çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çocuklarla oynadığım teravih treni oyunu çok güzel bir çalışma oldu. Cemaatim bu oyuna ilgi gösterdi. Daha sonra sosyal medyadan bu oyun yayıldı. İnsanlar paylaşımı gördükçe camimizin cemaati artmaya başladı. Farklı semtlerden birçok insan teravih namazına geliyor. Anne, baba ile çocuk, dede ile çocuk bu oyunu oynamak için camimize geliyor ve onlarla buluşuyoruz. Filistinli manken Bella Hadid'in de sosyal medya hesabında bizi paylaşmasından dolayı çok mutlu oldum. Bella Hadid sayesinde tüm dünya bu güzel çalışmamızı görmüş ve duymuş oldu. Ona teşekkür etmek isterim. Bu güzel sosyal sorumluluk projemiz Bella Hadid sayesinde uluslararası duyuldu. Camimize hediyeler yağıyor. Birçok farklı yerden çikolata, oyuncak, süt ve keki insanlara dağıtmak için bize gönderiyor."

Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla 'Teravih treni' hikayesini paylaşmıştı - Son Dakika


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22:03 Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla "Teravih treni" hikayesini paylaşmıştı
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SON DAKİKA: Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla "Teravih treni" hikayesini paylaşmıştı - Son Dakika
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