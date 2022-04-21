Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti

21.04.2022 19:18
Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti

Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in sosyal medyadan paylaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in sosyal medyadan paylaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Eyüpsultan'da bulunan caminin imamı Eroğlu'nun çocuklarla birlikte oynadığı "teravih treni" oyunu, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Birçok insanın paylaştığı oyun, geçen günlerde Filistinli manken Hadid'in de dikkatini çekti. Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Hadid, resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı.

"İnsanların gönüllerine dokunduğum için mutluyum"

İmam Erdoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'ı insanlara sevdirmek ve iyi temsil etmek için gayret ettiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının cami merkezli çalışmalara önem verdiğini, kendilerini bu yönde teşvik ettiğini belirten Eroğlu, "Ramazan, çocukları camiye alıştırmak için bir fırsat. Vatandaşlarımız da bizim bu oyunumuza destek veriyor. İnsanların gönüllerine dokunduğum için mutluyum." dedi.

Eroğlu, kimseden bir beklentisinin olmadığını, Allah rızası için çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çocuklarla oynadığım teravih treni oyunu çok güzel bir çalışma oldu. Cemaatim bu oyuna ilgi gösterdi. Daha sonra sosyal medyadan bu oyun yayıldı. İnsanlar paylaşımı gördükçe camimizin cemaati artmaya başladı. Farklı semtlerden birçok insan teravih namazına geliyor. Anne, baba ile çocuk, dede ile çocuk bu oyunu oynamak için camimize geliyor ve onlarla buluşuyoruz. Filistinli manken Bella Hadid'in de sosyal medya hesabında bizi paylaşmasından dolayı çok mutlu oldum. Bella Hadid sayesinde tüm dünya bu güzel çalışmamızı görmüş ve duymuş oldu. Ona teşekkür etmek isterim. Bu güzel sosyal sorumluluk projemiz Bella Hadid sayesinde uluslararası duyuldu. Camimize hediyeler yağıyor. Birçok farklı yerden çikolata, oyuncak, süt ve keki insanlara dağıtmak için bize gönderiyor."

YORUMLAR
500
İbb Şehir Tiyatrolarına İki Ödül İbb Şehir Tiyatrolarına İki Ödül 'Kedilerin Kaybolma Mevsimi'nin prömiyeri 24 Nisan'da yapılacak 'Kedilerin Kaybolma Mevsimi'nin prömiyeri 24 Nisan'da yapılacak

Osman Torun, Bella Hadid, Filistin, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - Son Dakika


Son Dakika
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:57 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı!
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 19:25:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bella Hadid'in paylaşımı Hacı Osman Torun Camii imamını mutlu etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement