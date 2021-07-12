Filistin asıllı model Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinin merak ettiklerini yanıtladı. Hadid'e gelen bir sorusu ise Türk takipçilerin gözünden kaçmadı.
24 yaşındaki Hadid, bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, Rabia Tunçbilek'in favorim dediği "Müsaadenle" şarkısıyla karşılık verdi. Hadid ayrıca, yakın zaman Türkiye'ye ziyarete geleceğini de belirtti.
Güzel modele, "Bella'nın içindeki Hayriye çıktı" yorumları yapılırken bazıları da "Bu hikaye photoshop, gerçek değil" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Bella Hadid şaşırttı! 'Türkçe şarkı dinliyor musun?' sorusuna, favorisiyle cevap verdi - Son Dakika Magazin