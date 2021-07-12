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Bella Hadid şaşırttı! "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, favorisiyle cevap verdi - Son Dakika

Bella Hadid şaşırttı! "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, favorisiyle cevap verdi

12.07.2021 11:10

Victoria's Secret modeli Bella Hadid, "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, "Favorim" dediği Rabia Tunçbilek'in "Müsaadenle" şarkısıyla cevap verdi. Hadid ayrıca, Türkiye'ye geleceğini de açıkladı.

Filistin asıllı model Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinin merak ettiklerini yanıtladı. Hadid'e gelen bir sorusu ise Türk takipçilerin gözünden kaçmadı.

"YAKIN ZAMANDA GELEBİLİRİM"

24 yaşındaki Hadid, bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, Rabia Tunçbilek'in favorim dediği "Müsaadenle" şarkısıyla karşılık verdi. Hadid ayrıca, yakın zaman Türkiye'ye ziyarete geleceğini de belirtti.

HEMEN YORUM YAĞDI

Güzel modele, "Bella'nın içindeki Hayriye çıktı" yorumları yapılırken bazıları da "Bu hikaye photoshop, gerçek değil" ifadelerini kullandı.

'Türkçe şarkı dinliyor musun?' sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var
'Türkçe şarkı dinliyor musun?' sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var
'Türkçe şarkı dinliyor musun?' sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var
Bella Hadid şaşırttı! Türkçe şarkı dinliyor musun? sorusuna, favorisiyle cevap verdi

Bella Hadid, Tunçbilek, Türkiye, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bella Hadid şaşırttı! 'Türkçe şarkı dinliyor musun?' sorusuna, favorisiyle cevap verdi - Son Dakika Magazin


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