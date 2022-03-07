Bella Hadid, Ukraynalı ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda tepkili - Son Dakika
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Bella Hadid, Ukraynalı ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda tepkili

07.03.2022 00:01
Bella Hadid, Ukraynalı ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda tepkili

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda dikkati çekti.

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda dikkati çekti.

Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada'da "Şair Mustafa" adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Hadid, paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi.

Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.

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Bella Hadid, Müslüman, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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