"Bella'nın Öyküsü" filminin galası yapıldı - Son Dakika

Orhan Veli'nin "Sere Serpe" ve "Anlatamıyorum" şiirlerine ilham olan Bella Eskenazi'nin hayatına ışık tutan "Bella'nın Öyküsü" filminin galası yapıldı.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nin Zoom üzerinden çevrim işi gerçekleştirdiği etkinliğe, bu yıl 98. yaşını kutlayan Bella Eskenazi'nin yanı sıra Vakıf Başkanı Silvyo Ovadya, filmin yapımcısı Banu Yalkut Breddermann, müzisyen Renan Koen ve Melihat Gülses katıldı.

Ovadya, bu gala gösteriminin aynı zamanda filmin dünya prömiyeri olduğunu belirterek, "Bella'ya Erol Güney'den gelindi. Bundan 25 yılı aşkın bir süre önce Erol Güney'i İsrail'de tanıma fırsatım oldu. Bella da onun baldızıydı. Defalarca yapmış olduğum sohbetlerde onu tanıma ve etrafını görme, bilme imkanım oldu. Bu akşamki gösterimi hazırlarken bunu ücretsiz olarak yapmayı uygun gördük." dedi.

Yapımcı Yalkut da Bella Eskenazi'yi Erol Güney aracılığıyla tanıdığını aktararak, "Dostluğumuz giderek derinleşerek bu günlere kadar devam etti. Sevgili kızı Karen'le de yakın arkadaş olduk. Bella'yı tanıdıkça onun kişiliği, yaşamı, her şeyi beni çok etkiledi. Onu herkese tanıtma arzusu geldi içimden. Böylece bu film gerçekleşti." dedi.

Melihat Gürses de galada "Anlatamıyorum" eserini seslendirdi.

Açılışın ardından gösterimi gerçekleştirilen film, yaklaşık 100 dakika sürdü.

Film, Orhan Veli Kanık'ın şiirlerine ilham kaynağı olan, Sabahattin Ali'nin yakın arkadaşı, Aşık Veysel'in aile dostu, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün öğretmeni Bella Eskenazi'nin 1920'lerden 2000'lere, İstanbul'dan Barcelona'ya uzanan öyküsünü konu alıyor.

Belgesel ayrıca 1923 İstanbul doğumlu Bella Eskenazi'nin tanıklığından yola çıkarak bir yandan memleketin seküler olarak tanımlanan kesiminin o dönemki yaşamına bir pencere açarken, Türkiye'nin siyasi ve kültürel değişim sürecine de ışık tutma amacını taşıyor.

Yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü Banu Yalkut Breddermann'nın yaptığı, filmin kurgusu Thomas Balkenhol'a, müzik prodüktörlüğü Renan Koen'e ait. Yapımın tanıtım filmine ise Eytan İpeker imza attı.