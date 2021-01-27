"Bella'nın Öyküsü"nün galası, 31 Ocak'ta 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde yapılacak - Son Dakika

"Bella'nın Öyküsü"nün galası, 31 Ocak'ta 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde yapılacak

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, 98. yaşını kutladığı hafta, Bella Eskenazi'nin yaşam öyküsünü işleyen "Bella'nın Öyküsü" belgeselinin galasına ev sahipliği yapacak.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, 98. yaşını kutladığı hafta, Bella Eskenazi'nin yaşam öyküsünü işleyen "Bella'nın Öyküsü" belgeselinin galasına ev sahipliği yapacak. Müzeden yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak saat 18.00'de Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde Bella Eskenazi ile yönetmen Banu Yalkut Breddermann kısa bir söyleşide bir araya gelecek. Orhan Veli'nin ilham kaynağı, Sabahattin Ali'nin yakın arkadaşı, Aşık Veysel'in aile dostu, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün öğretmeni, 1923 İstanbul doğumlu Bella Eskenazi'nin yaşam öyküsünü konu alan belgesel, Türkiye'nin siyasi ve kültürel değişim sürecine de ışık tutmak amacını taşıyor. Yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü Banu Yalkut Breddermann'nın yaptığı belgeselin kurgusu Thomas Balkenhol'a, müzik prodüktörlüğü Renan Koen'e, tanıtım filmi Eytan İpeker'e ait. Zoom üzerinden ücretsiz katılım sağlanabilecek etkinlik için info@muze500.com adresinden rezervasyon yapılabiliyor.

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