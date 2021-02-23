Bella Thorne'nun skandal müstehcen klibine erişime engeli getirildi

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı Bella Thorne, yetişkin filmlerinin yıldızı Abella Danger ile müstehcen sahneler içeren bir klip çekti. Danger ile aşırı cinsel içerikli sahnelere imza atan Thorne, klibini 19 Şubat'ta Youtube'dan yayınladı.

KLİP YAYINDAN KALDIRILDI

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen klip, içeriği nedeniyle kullanıcıları rahatsız edince Youtube da harekete geçti. Platform, müstehcenlik gerekçesiyle yetişkin filmlerinin yıldız isminin yer aldığı Bella Thorne'un klibini, yayından kaldırdı.

KLİBİN KALDIRILMASI SONRASI İSYAN ETTİ

Bomba etkisi yaratan klibin yayından kaldırılmasının ardından isyan eden Bella Thorne, "Videomu neden kaldırdın? Erkek sanatçıların videolarda her zaman kadınlar kalça sallıyor? Biz neden yapamayız? Kadına yönelik sansürün sona ermesi gerekiyor! Buna karşı savaşmayı asla bırakmayacağım." ifadeleri kullandı.