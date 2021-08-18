BELLAPAİS GÜZELLİK MERKEZİ'NDEN İKİNCİ DOZ AŞISINI OLANA ÜCRETSİZ CİLT BAKIMI - Son Dakika

ADANA'da Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez (39), koronavirüsle mücadeleye teşvik için 2'nci doz aşısını olan herkese merkezde ücretsiz cilt bakımı hediye edeceklerini duyurdu. E-nabız üzerinden ikinci doz aşı kartını gösteren herkese 450 liralık cilt bakımı uygulamasını ücretsiz yapacaklarını belirten Çekinmez, 'Kapanma dönemlerinde her sektör gibi biz de zorlandık. Tekrardan aynı günleri yaşamamak adına kurum olarak devletimize, halkımıza bu şekilde destek vermek istedik' dedi.

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır etkisini gösteren koronavirüs salgını, birçok sektörün sekteye uğramasına neden oldu. Türkiye'de salgın tedbirleri kapsamında bu süreçte zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları ve tam kapanma önlemleri uygulandı. Kuaförler, güzellik ve masaj salonları gibi kişisel bakım üzerine olan işletmeler, salgın döneminden en çok etkilenen yerlerden oldu. Aşılama döneminin başlamasıyla salgının önü kesilmeye çalışılırken, ülkede süreci hızlandırma adına birçok çalışma yapılıyor. Adana'da Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, aşı olmaya teşvik için iş yerinde kampanya başlattı. 2'nci doz koronavirüs aşısı olan herkese merkezinde cilt bakımının ücretsiz uygulanacağını duyuran Çekinmez, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

AŞISINI OLANA ÖZEL CİLT BAKIMI

20 yıldır bu sektörde çalıştığını ve işini çok sevdiğini dile getiren Çekinmez, pandemi süreci nedeniyle herkes gibi zor günler geçirdiklerini belirtti. Aşılama sürecinin başlamasıyla umutlandıklarını ifade eden Çekinmez, 'Herkesin aşı olmasıyla zor günler geride kalacak. Biz de Bellapais olarak halkımıza teşvik amaçlı bir çalışma yapmak istedik. E-nabız sistemi üzerinden 2'nci doz aşı kartını gösteren herkes 450 liralık cilt bakımını ücretsiz yaptırabilecek. Hiçbir şekilde para talep edilmeyecek. Yapılan bakım klasik bir işlem değil terapi içeren bir bakım olacak. Aşısını yaptırıp gelen kişi cilt ve siyah nokta temizliği, ayak meridyen tabanlarından baş kısmına kadar uygulanan özel bir masaj hizmetini alabilecek. Ayrıca uygulama yaparken kullanılan malzemeler de VIP kalitesinde olacak' dedi.

'BU ŞEKİLDE DESTEK VERMEK İSTEDİM'

Kapanma sürecinde yaşadıkları zor günleri hatırlatan Çekinmez, sezonun açılmasıyla işlerinin hızlandığını ve bunun bozulmasını istemediklerini söyledi. Bunun için koronavirüse karşı aşılamanın elzem olduğunu dile getiren Çekinmez, 'Tekrardan o günlere maruz kalmamak adına devletimize, halkımıza kendi adıma bu şekilde bir destek vermek istedim. Ayrıca kadınlarımız bu süreçte bakıma daha çok yöneldiler. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Tüm personellerimiz iki doz aşılarını oldu ve öyle hizmet veriyor' diye konuştu.