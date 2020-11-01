Belleğinize yer edecek bir sergi - Son Dakika

Belleğinize yer edecek bir sergi

01.11.2020 07:38
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Vision Art Platform, sergi projeleri ile aynı zamanda interaktif etkileşime açık atölye çalışmaları, sanatçı konuşmaları, performans ve deneyim temelli aktivitelerle her kuşaktan ve farklı köklerden izleyiciyi sanat çatısı altında yan yana getirmeyi amaç edinen bir platform.

Vision Art Platform, sergi projeleri ile aynı zamanda interaktif etkileşime açık atölye çalışmaları, sanatçı konuşmaları, performans ve deneyim temelli aktivitelerle her kuşaktan ve farklı köklerden izleyiciyi sanat çatısı altında yan yana getirmeyi amaç edinen bir platform. 29 Ekim-10 Aralık tarihlerinde misafir sanatçısı ise Çağrı Saray.

'Çocukluğumun mekanları'

20 yıldır üretimlerine kaynaklık eden 'bellek' ve 'tarih' kavramlarını odağına alan işler üreten Saray, 'Uygun Isıda Mekanlar' başlıklı kişisel sergisinde kentsel, mimari yapıları ele alıyor. Saray'ın 2014'ten itibaren sürdürdüğü 'Bellek Mekanları' serisinin devamı niteliğindeki sergi, Türkiye'nin yakın tarihine ve toplumsal belleğine dair bilgi barındıran, bireysel ve ortak hafızalara kazınmış yapılara yer veriyor.

Kendisinin de aidiyet hissettiği kent mekanlarını rezonatif çizimlerle sergileyen Saray, buralara yeniden bakmamızı ve hatırlamamızı istiyor. Saray, eserlerinin meşakkatli yaratım sürecini şöyle anlatıyor: "Binaların cephelerini karşıma alıp bunları ilk gördüğümüzde hafızamızda yer eden haliyle çiziyorum. Sonra bu çizimin katmanlarını oluşturuyorum. Katmanlar üst üste bindikçe çift yönlü bir titreşim duygusu veriyor. Bu katmanlı işlerin karşılığı benim videolarımda da var. Fotografik, dokümanter ya da gerçekçi olma iddiasından uzak bu çalışmalar. Kendi çocukluğumun da simgesel mekanlarının hafızamıza yer etmesini amaçladım bir anlamda."

Anıtkabir de var TBMM de

Sergide yer alan yapılar şunlar: Anıtkabir, TBMM, Türk Tarih Kurumu, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Resim Heykel Müzesi, AKM, Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı, Büyük Postane, Sansaryan Han, Selimiye Kışlası, Kuleli, Ayasofya, Kariye, Kadıköy ve Beşiktaş iskeleleri...

Üç boyutlu tecrübeyle çevrimiçi...

Vision Art Platform, sanatçılardan temsiliyet almayan bir sanat platformu. Kurucusu Hayrunnisa Taşyar bunun nedenini "Sanatçıların daha rahat ve özgün bir şekilde eserlerini üretebilmelerini istiyoruz" diyerek açıklıyor.

Hayrunnisa Taşyar

Yaklaşık bir yıl önce kurulan platform Teşvikiye'de bir, Maslak 42'de iki olmak üzere toplam üç ayrı sergi alanına sahip. Taşyar, çoğunlukla genç ve öncelikli olarak kadın sanatçıları destekleme amacında olduklarını da belirtiyor. Çağrı Saray'ın ağırlıklı olarak 'bellek' üzerine çalışması, platform için projenin en çekici yönü olmuş ve serginin hazırlığı altı ay sürmüş. 'Uygun Isıda Mekanlar' sergisini, 10 Aralık'a kadar Vision Art Platform'un Teşvikiye'deki yerinde randevuyla; aynı zamanda üç boyutlu tecrübeyle çevrimiçi olarak visionartplatform.co adresinden de ziyaret edebilirsiniz.

Belleğinize yer edecek bir sergi

10 Aralık, Sanatçı, Atölye, Saray, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Belleğinize yer edecek bir sergi - Son Dakika Magazin


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