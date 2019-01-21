Son Dakika Haberleri: "Bellek Görevi: Gemi Enkazları"

"Bellek Görevi: Gemi Enkazları"

30 dakika önce

Rahmi M. Koç Müzesi, Yapı Kredi ve Organik Group sponsorluğu ile 2019 yılını yeni sergiyle karşılıyor: İtalyan fotoğrafçı ve heykeltıraş Stefano Benazzo'nun fotoğraflarından oluşan 'Bellek Görevi: Gemi Enkazları' sergisi...

Rahmi M. Koç Müzesi, Yapı Kredi ve Organik Group sponsorluğu ile 2019 yılını yeni sergiyle karşılıyor: İtalyan fotoğrafçı ve heykeltıraş Stefano Benazzo'nun fotoğraflarından oluşan 'Bellek Görevi: Gemi Enkazları' sergisi…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:10 

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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