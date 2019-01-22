Son Dakika Haberleri: Bellerin'den Arsenal'a Kötü Haber

Bellerin'den Arsenal'a Kötü Haber

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Hector Bellerin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.

Bellerin'den Arsenal'a Kötü Haber, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Hector Bellerin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun operasyon geçireceği ve iyileşme sürecinin 6 ila 9 ay sürebileceği kaydedildi.

Bellerin, ligde cumartesi günü Chelsea'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın 70. dakikasında ön çapraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Açıklamada, Henrikh Mkhitaryan'ın bu hafta antrenmanlara başlamasının beklendiği belirtilirken, Rob Holding ve Danny Welbeck'in rehabilitasyon sürecinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Londra, Arsenal, Spor
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