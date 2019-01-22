Bellerin'den Arsenal'a Kötü Haber
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Hector Bellerin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Hector Bellerin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun operasyon geçireceği ve iyileşme sürecinin 6 ila 9 ay sürebileceği kaydedildi.
Bellerin, ligde cumartesi günü Chelsea'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın 70. dakikasında ön çapraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Açıklamada, Henrikh Mkhitaryan'ın bu hafta antrenmanlara başlamasının beklendiği belirtilirken, Rob Holding ve Danny Welbeck'in rehabilitasyon sürecinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:37 Kaynak: AA
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