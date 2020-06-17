Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç - Son Dakika

Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyet için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.

Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyet için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti.

Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak.

Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.

Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç - Son Dakika Spor
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