Bellerine kadar suya gömüldüler... Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bellerine kadar suya gömüldüler... Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı - Son Dakika

Bellerine kadar suya gömüldüler... Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı

6 saat önce

Bellerine kadar suya gömüldüler.

Bellerine kadar suya gömüldüler... Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni evler yarıya kadar su altında kaldı

Suya gömülen evler ile içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış evleri su altında bıraktı. Kuvvetli sağanak yağış nedeni yarıya kadar su altında kalan evler ile içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin zemin katındaki evler, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni ile sular altında kaldı. Sağanak yağış nedeni ile çok sayıda ev suya gömülürken evler ile içindeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

Evi su altında kalan Mehmet Yıldız, hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını ve ağlanacak hallerine güldüklerini söyledi. Yıldız, "Evimiz su altında kaldı. Aniden yağmur bastırdı ve bu hale geldik. Kurtarabildiğimiz eşyaları kurtardık kalan da kullanılamaz hale geldi. Dışarıda kanalizasyonlar tıkandığı için buralar göl oldu, içeriye geldi. Yetkililer bize bir çare bulsun, ağlanacak halimize gülüyoruz, şaşkınız böyle bir şey hiç görmedik" dedi.

Site yöneticisi İbrahim Bozkurt ne yapacaklarına şaşırdığını kaydederek, "8 kapıcı dairesi su altında kaldı, ekipler yetersizmiş, ne bir dalgıç verebiliyorlar. Bundan 10 gün önce aynı problem oldu, sözde gelip açacaktılar açmadılar daha beter oldu ne yapacağımıza şaşırmış durumdayız. Kayapınar Belediyesi 1 kepçe göndermiş o da aşağıda köy evlerini basmasın diye çalışıyor" diye konuştu.

Bellerine kadar suya gömüldüler... Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı

Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:25 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı
Bu köy kendinden izole Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu Meltem Şarkışlalı ve ekibinin, Diyetisyen Eda Ülkü ile hazırladığı Çikolatalı fit kurabiye ile formda kalın
California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti         
23:23
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti         
23:23
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var         
22:42
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi         
22:35
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi         
22:34
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım         
22:34
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu         
22:24
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız         
22:21
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi         
21:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı         
20:26
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 23:36:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bellerine kadar suya gömüldüler... Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile evler su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]