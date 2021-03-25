Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26. hafta sonunda en çok forma giyen Ayşegül Günay, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 26. haftada oynadığı 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Topladığı 36 puanla 10.sırada yer alan Sarı-Kırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 25'şer maç ile Ayşegül Günay Aladağ, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:
Ayşegül Günay Aladağ - 25 maç
Zeynep Öykü Kalbisağde- 25 maç
Melis Gülcan-25 maç
Sevgi Tonguç- 24 maç
Esra Ural Topuz - 23 maç
Tyasha Pearl Harris - 21 maç
Gülse Uğur - 20 maç
Mikiah Harrigan - 16 maç
Kalani Brown- 14 maç
Maja Miljkovic - 9 maç
Kitija Laksa - 8 maç
Jacki Gemelos - 7 maç
Glory Bassey Johnson - 7 maç
Fatma Dikmen - 5 maç
Cansu Çolakoğlu - 4 maç
Kylee Shook - 3 maç - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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