Son Dakika Haberleri: Bellona basketbolcuları destek istedi
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Bellona basketbolcuları destek istedi

1 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol takımı oyuncuları, yeni sezon için taraftarlarından destek istedi.

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Bellona Kayseri Basketbol takımı oyuncuları, yeni sezon için taraftarlarından destek istedi.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2019-2020 sezonu için çalışmalarına start veren Bellona Kayseri Basketbol, taraftarların maça gelerek destek vermesini bekliyor. Takım kaptanı Ceyda Tozluca ve oyunculardan Gizem Sezer ile Ayşegül Günay, yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj verdiler.


Takımın önemli oyuncularından Gizem Sezer, "Bu sene bütün arkadaşlarımız hemen hemen yeni. Güzel bir ekip olduk. Umarım maçlarda da birlik ve beraberliğimizi sürdürürüz. Geçen sene seyircimiz azdı. Umarım bu sene destek vermeye devam ederler. Hepsini maçlarımıza davet ediyorum" dedi.


Takım kaptanı Ceyda Kozluca da, "Kayseri'de olmaktan çok mutluyum. Umarım burada önemli başarılara imza atarak taraftarlarımıza güzel basketbol izlettiririz" dedi.


Ayşegül Günay ise, "Tekrardan Bellona Kayseri Basketbol'a geldiğim için mutluyum. İdmanlara başladık. Güzel bir başlangıç oldu. Hedeflerimiz belli. Yukarılarda oynamak istiyoruz. taraftarlarımızın desteğini istiyoruz. Takımı, takım yapan en önemli unsurlardan birisi taraftar. O yüzden, taraftarlarımızdan daha çok destek istiyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Gizem Sezer, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:43 Kaynak: İHA
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