Bellona ev mobilyasında yine moda olacak - Son Dakika
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Bellona ev mobilyasında yine moda olacak

6 saat önce

Mobilya sektörünün tasarım, fonksiyonellik ve şıklığı ile tanınan markası Bellona'nın geleneksel bayi buluşması geçtiğimiz hafta yurtiçi ve yurtdışından 600'ü aşkın bayinin katılımıyla Antalya'da gerçekleşti.

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Mobilya sektörünün tasarım, fonksiyonellik ve şıklığı ile tanınan markası Bellona'nın geleneksel bayi buluşması geçtiğimiz hafta yurtiçi ve yurtdışından 600'ü aşkın bayinin katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Yeni ürün tanıtımlarının yanı sıra 2020 hedeflerinin paylaşıldığı organizasyonda 2019 yılında başarılarıyla öne çıkan bayilere ödüllerinin takdim edildiği bir ödül töreni de düzenlendi.


Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceo'su Alpaslan Baki Ertekin Bellona Bayi Buluşması'nda yaptığı açılış konuşmasında, Erciyes Anadolu Holding'in 2019 yılında gerçekleştirdiği üstün başarı grafiği ve yeni dönem stratejilerini bayilerle paylaştı. "Bellona markası yeni ürün konseptleri, finansal büyüme ve mağazalaşma hedefleri yanında tüm bu süreçlerin sürdürülebilir olmasına da odaklanmıştır" diyerek uzun dönemli büyüme hedeflerine ilişkin stratejilerini açıkladı.


Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ise Bayi Buluşmasında gerçekleştirdiği sunumda Bellona markasının 2019 yılında elde ettiği büyük başarı üzerinde durarak; "2019 Bellona için rekorlarla anılan bir yıl olmuştur ve bu başarıda emeği geçen tüm Bellona yıldızlarına şükranlarımızı sunuyoruz.' dedi. Seneyi yüzde 22 büyüme ile kapatacaklarını açıklayan Bellona Genel Müdürü Karamemiş '2019 yılı finansal büyüme yanında özellikle mağazalaşma alanında da değişim ve dönüşüm yılı olmuştur. Perakende sektöründe renovasyonun tartışılmaz itici etkisiyle mağazalarımızda gerçekleştirdiğimiz projeler cirolarımıza da pozitif anlamda yansımıştır. Kurumsal mağazacılık anlayışıyla güncelleme ve yeni mağaza açılışları 2020 yılında da tüm hızıyla devam edecektir" dedi.


Bellona markası olarak mobilya sektöründeki tüm yenilikleri takip ettiklerini ifade eden Karamemiş; "2020 mobilya konseptlerinde farklı, estetik, şık ve her tarza hitap eden mobilyalarla sektöre yön verecek ve ev mobilyasında yine moda olacağız" dedi. - KAYSERİ

Bellona, Antalya, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
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