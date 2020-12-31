Bellona Kayseri 11. mağlubiyetini aldı - Son Dakika

Bellona Kayseri 11. mağlubiyetini aldı

31.12.2020 11:01
Bellona Kayseri 11. mağlubiyetini aldı, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon 11. yenilgisini aldı.

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon 11. yenilgisini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 14.haftada oynadığı 14 maçta 11 kez mağlup oldu. Sadece 3 kez kazanan Sarı-Kırmızılı ekip dün deplasmanda oynadığı maçta İzmit Belediyespor'a 84-72 mağlup oldu.

14 hafta sonrasında hanesine 17 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol, iç sahada OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor ve Beşiktaş HD Sigorta'yı mağlup ederken İzmit Belediyespor (2), Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Adana Basketbol, Nesibe Aydın, Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyespor, Botaş, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ve Çankaya Üniversitesi maçlarını ise kaybetti.

Bellona Kayseri 14 maçta bin 74 sayı üretirken potasında bin 136 sayı gördü. Sarı Kırmızılılar, ligin 15.haftasında 03 Ocak 2021 Pazar günü saat 15.30'da Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. - KAYSERİ

Bellona Kayseri 11. mağlubiyetini aldı
Bellona Kayseri 11. mağlubiyetini aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri 11. mağlubiyetini aldı - Son Dakika Spor


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