Bellona Kayseri 11. mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon 11. yenilgisini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 14.haftada oynadığı 14 maçta 11 kez mağlup oldu. Sadece 3 kez kazanan Sarı-Kırmızılı ekip dün deplasmanda oynadığı maçta İzmit Belediyespor'a 84-72 mağlup oldu.

14 hafta sonrasında hanesine 17 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol, iç sahada OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor ve Beşiktaş HD Sigorta'yı mağlup ederken İzmit Belediyespor (2), Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Adana Basketbol, Nesibe Aydın, Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyespor, Botaş, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ve Çankaya Üniversitesi maçlarını ise kaybetti.

Bellona Kayseri 14 maçta bin 74 sayı üretirken potasında bin 136 sayı gördü. Sarı Kırmızılılar, ligin 15.haftasında 03 Ocak 2021 Pazar günü saat 15.30'da Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. - KAYSERİ