Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri 2 hazırlık maçı oynadı
Son Dakika Spor Bellona Kayseri 2 hazırlık maçı oynadı

Bellona Kayseri 2 hazırlık maçı oynadı

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi Ankara'da e Botaşspor ve Orman Gençlikspor ile hazırlık maçı oynadı.

Bellona Kayseri 2 hazırlık maçı oynadı, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi Ankara'da e Botaşspor ve Orman Gençlikspor ile hazırlık maçı oynadı.


2019-2020 sezonda Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonun ilk maçında 19 Ekim 2019 Cumartesi günü deplasmanda Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşacak olan Bellona Kayseri Basketbol EuroCup Women grup maçının ardından ligdeki ilk maçına çıkacak. Ankara'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kazanan Sarı-Kırmızılılar hem ligde hem de Avrupa'da yeni sezonda başarılı olmak istiyor.


Sarı-Kırmızılılar EuroCup Women C Grubunda ilk maçında 16 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı CCC Polkowice maçı hazırlıklarına yarın Kayseri'de oynanacak olan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupa maçının ardından başlayacak.


Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, " Takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara'da karşılaştığı Botaşspor'u 52 -68, Orman Gençlikspor'u 63 - 64 skorları ile mağlup etti. Sporculara verilen 2 günlük izin ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası arasının ardından EuroCup Women grupları dahilinde ilk müsabaka olan CCC Polkowice deplasmanının hazırlıklarına başlayacaktır. Misafirperverlikleri için Botaşspor Kulübü ve Orman Gençlik Spor Kulübü' ne teşekkür ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
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