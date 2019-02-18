Bellona Kayseri 6.kez Kazandı

Bellona Kayseri
Basketbol takımı, ligde tırmanışa geçti. Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol çıkışa geçti. Son 4 maçında 3 kez kazanan Sarı Kırmızılı takım, kümede kalma adına önemli bir adım attı.
Ligde 19. haftayı geride bırakırken 6 galibiyet 13 mağlubiyeti bulunan ve 25 puana erişerek 11.sıraya çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 3 kez sahasında 3 kez de deplasmanda kazandı. Ligde Gündoğdu Adana
Basketbol (2 kez), Kırçiçeği Bodrumspor, İstanbul Üniversitesi
, OGM Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor
maçlarını galip noktalandırdı.
Sahasında Samsun Canik Belediyespor ile karşılaşan ve müsabakayı 106-81 kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımı, geride kalan 19 maçta ilk kez 3 haneli rakamları gördü. Gündoğdu Adana Basket maçında 95 sayı üreten, OGM Ormanspor maçında 96 sayı üreten Bellona Kayseri Basketbol ilk kez 3 haneli rakamları görerek Canik Belediyespor'a 106 sayı attı.
Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey
, bu sezon istedikleri performanstan uzak kalmalarına rağmen son haftalarda iyi oynadıklarını ve üst üste kazandıklarını söyleyerek, "Ligde kalan maçlarımızdan da maksimum puan toplamak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ