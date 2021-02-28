Bellona Kayseri Basketbol ilk kez üst üste kazandı

Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon iki maç üst üste kazandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 7 galibiyetini alarak 29 puana ulaştı. Ligin 22. haftasında sahasında Elazığ İl Özel İdarespor 92-74 mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar üst üstte ikinci galibiyetini aldı.
Sarı Kırmızılılar 21.haftada deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir'i yenerken 22.hafta ise evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'u yendi.
Son iki maçını kazanarak 4 puan toplayan Bellona Kayseri Basketbolda yüzler gülüyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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