Bellona Kayseri Basketbol ilk kez üst üste kazandı

Son iki maçını kazanarak 4 puan toplayan Bellona Kayseri Basketbolda yüzler gülüyor. - KAYSERİ

Sarı Kırmızılılar 21.haftada deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir 'i yenerken 22.hafta ise evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'u yendi.

Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon iki maç üst üste kazandı.

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