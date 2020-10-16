Bellona Kayseri, Adana yolcusu

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Büyükşehir Belediye Adana Basketbol ile karşılaşacak.

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Büyükşehir Belediye Adana Basketbol ile karşılaşacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde Bellona Kayseri Basketbol, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Ligde oynadığı ilk 3 haftada mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, Adana deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar bugün yapacağın son antrenmanın ardından Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçı için Adana'ya gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Bellona Kayseri Basketbol'da sakatlığı devam eden Jacki Gemelos dışında eksik isim bulunmuyor. Yarın Adana Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Adana Basketbol ile Bellona Kayseri Basketbol müsabakası saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma TVF TV canlı olarak yayınlanacak. - KAYSERİ

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