Bellona Kayseri Başantrenörü Ayhan Avcı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri Başantrenörü Ayhan Avcı Açıklaması - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri Başantrenörü Ayhan Avcı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesi bekleniyor.

Bellona Kayseri Başantrenörü Ayhan Avcı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesi bekleniyor.


Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyen oyuncular ve antrenörler korona virüs nedeniyle oldukça tedirginler. Sarı-Kırmızılı takımın baş antrenörü Ayhan Avcı, sosyal medya hesabından liglerin devam edecek olmasına tepki gösterdi. Coach Ayhan Avcı yaptığı paylaşımda; "Tam olarak bizden istenen, hafta sonu herkes evlerindeyken ekran başında onları eğlendirmemiz mi acaba? Nerde kaldı Evde Kal. Vallaha diğer takımları bilemem ama ben Bellona Kayseri'de Antrenör olduğum sürece hiç bir oyuncumun ve iş arkadaşımın böyle bir riske girmelerine aracı olmak istemiyorum" dedi. - KAYSERİ

Ayhan Avcı, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:04 Kaynak: İHA

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