Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basket Haftalar Sonra Kazandı

Bellona Kayseri Basket Haftalar Sonra Kazandı

53 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol takımı haftalar sonra kazanarak 2019 yılındaki ilk galibiyetini aldı.

Bellona Kayseri Basket Haftalar Sonra Kazandı, System.String[]
Bellona Kayseri Basketbol takımı haftalar sonra kazanarak 2019 yılındaki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Kayseri Bellona Basketbol takımı haftalar sonra kazanarak moral buldu. Ligin 16. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol, ilk yarısını 50-42 geride tamamladığı maçı 91-96 kazanmayı başardı.

Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Bellona Kayseri Basketbol takımı Odyssey Sims ile 30 sayı, Ify Ibekwe ile 22 sayı, Gamze Takmaz ile 17 sayı, Luca Ivankovic ile 14 sayı, Maja Miljkovic ile 10 sayı, Ezgi Manlacı ile 3 sayı üreterek maçı kazandı.

Ligde son olarak İstanbul Üniversitesi'ni yenmeyi başaran Bellona Kayseri Basketbol takımı, sonrasında oynadığı Fenerbahçe maçını 89-63, Hatay Büyükşehir maçını 67-65, Çukurova Basketbol maçını 97-66, Mersin Büyükşehir maçını 89-74 kaybetmişti.

2019 yılındaki ilk galibiyetini alan ve ligdeki puanını 20'ye yükselterek 12. sıradaki yerini koruyan Bellona Kayseri Basketbol takımı, müsabaka sonrasında galibiyet pozu verdiler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:30 Kaynak: İHA

Türkiye, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı

Acun Ilıcalı Özel Bir Video İle Duyurdu! Survivor 2019'a Katılacak Yarışmacılar Belli Oldu THY, Lise Mezunu 1600 Personel Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 10:23:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basket Haftalar Sonra Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]