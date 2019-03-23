Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol: 60 - İzmit Belediyespor: 70

Bellona Kayseri Basketbol: 60 - İzmit Belediyespor: 70

45 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol kendi evinde İzmit Belediyespor'a 60-79 yenildi.

Bellona Kayseri Basketbol: 60 - İzmit Belediyespor: 70, System.String[]
Bellona Kayseri Basketbol kendi evinde İzmit Belediyespor'a 60-79 yenildi.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Cemil Uygül (xx).

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Meryem (x) 6, Ezgi (x) 3, Aysun (xx) 9, Mljkovic (xx) 12, Ivankovic (xxxx) 20, Fatma (x), Gizem (x) 2, Cansu (x), Gamze (x) 7, Melike Tuğba (x) 1

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek (xx) 7, Ferda (xx) 5, White (xxx) 13, Melike 6, Bas (xxx) 17, Hart (xxxx) 20, Emel (xx), Gizem (xxx) 11

1'İNCİ PERİYOT: 22-27

İLK YARI: 33-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-59 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:16 Kaynak: İHA

İzmit, basketbol, Kayseri, Bellona, Spor
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