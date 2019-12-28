Bellona Kayseri Basketbol 61-82 Galatasaray - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol 61-82 Galatasaray - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri Basketbol 61-82 Galatasaray

6 saat önce

Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Sedef YarıcıBellona Kayseri Basketbol: Perisa 2, Ayşegül Aladağ 7, Kübra İmren Siyahdemir 10, Ann Wauters 4, Ivankovic 12, Burke 22, Beril Albayrak 4, Gülse UğurGalatasaray: Funda Nakkaşoğlu, Meltem Yıldızhan 7, Şerife Alperi Onar 2, Sude Yılmaz 3,...

Bellona Kayseri Basketbol 61-82 Galatasaray, System.String[]

Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Sedef Yarıcı


Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 2, Ayşegül Aladağ 7, Kübra İmren Siyahdemir 10, Ann Wauters 4, Ivankovic 12, Burke 22, Beril Albayrak 4, Gülse Uğur


Galatasaray: Funda Nakkaşoğlu, Meltem Yıldızhan 7, Şerife Alperi Onar 2, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 5, Işıl Alben 9, Drangana Stankovic 3, Nicole Hartley 23, Mısra Albayrak 2, Victoria Macaulay 21, Tilbe Şenyürek 7, İnci Güçlü,


1. Periyot: 19-21


Devre: 35-43


3. Periyot: 45-57


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Turgut Işık, Galatasaray, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:58 
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