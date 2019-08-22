Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li forvet
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Shacobia Barbee'yi kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:42 Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Shacobia Barbee'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki forvet oyuncusu Shacobia Barbee ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Aynı zamanda oyun kurucu pozisyonunda da oynayabilen 1,78 metre boyundaki Barbee'nin, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.
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