Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li forvet
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Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li forvet

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Shacobia Barbee'yi kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li forvet, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Shacobia Barbee'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki forvet oyuncusu Shacobia Barbee ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Aynı zamanda oyun kurucu pozisyonunda da oynayabilen 1,78 metre boyundaki Barbee'nin, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:42 Kaynak: AA
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