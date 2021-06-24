Bellona Kayseri Basketbol'a Eurolig daveti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, 2021-2022 sezonu için FIBA'dan Eurolig daveti aldı.

Daha önce Eurocup'ta üç kez final oynayan, Avrupa'da seyirci rekoru kıran ve geçtiğimiz sezon Eurocup'ta başarılı maçlar çıkartan Bellona Kayseri Basketbol, 2021-2022 sezonu için FIBA'dan Eurolig için davet aldı. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Eurolig davetini aldık ve katılacağımız yönünde FIBA'ya dönüş yaptık. Daha önce FIBA'nın elinde kulübümüz ve şehrimiz ile ilgili olumlu veriler var. Çok büyük ihtimalle 2021-2022 sezonunda Eurolig Women takımlarından birisi Bellona Kayseri Basketbol olacak" dedi.

Bozbey, konunun ilerleyen günlerde FIBA tarafından netleştirileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ