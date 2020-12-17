Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos ile yollarını ayırdı

Kayseri ekibi, sezon başında anlaştığı 31 yaşındaki oyun kurucu ile sağlık sorunları nedeniyle karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti.

Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor