Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i transfer etti
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Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i transfer etti

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i transfer etti, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de daha önce Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen ve 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol kadrosunda bulunan Wauters'in, 1,93 metre boyunda olduğu bilgisi de yer aldı.

Oyuncunun yarın kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:50 Kaynak: AA
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