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Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i transfer etti
6 saat önce
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Belçikalı oyuncu Ann Wauters ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'de daha önce Galatasaray ile Yakın Doğu Üniversitesi forması giyen ve 2016-2017 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol kadrosunda bulunan Wauters'in, 1,93 metre boyunda olduğu bilgisi de yer aldı.
Oyuncunun yarın kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
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