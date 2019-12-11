Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı AA'nın

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Avcı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Avcı, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Avcı, oylamadaki fotoğrafların ciddi emekler sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Bunların, gözlem ve dikkat sonucunda çekilebilecek fotoğraflar olduğunu aktaran Avcı, "Fotoğrafta anı yakalamak çok önemli. Ben de oy kullanırken buna dikkat ettim." diye konuştu.

Ayhan Avcı, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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