SALON: Kadir HasHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Göksun Öz, Seda EsenBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü, Melis 14, Ayşegül 2, Brown 12, Jonhson 12, Laksa 8, Esra 10, Harris 12BOTAŞ: Williams 14, Büşra 4, Erdenay 8, Ayşe 2, Bahar Çağlar 3, Hatice Pelin 5, Sehernaz 3, Marina 16, Fatma1'İNCİ PERİYOT: 24 - 15DEVRE: 35 - 283'ÜNCÜ PERİYOT: 56 - 41Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği BOTAŞ'ı 70- 55 mağlup etti.Karşılaşmanın en skorer ismi 16 sayı ile BOTAŞ'tan Marina oldu. Ev sahibi takımın en skorer ismi Melis ise 14 sayı buldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bellona Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 70-55 - Son Dakika Spor