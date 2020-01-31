Bellona Kayseri Basketbol - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 93-97

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Turgut Işık (x), Sertan Kırıklar (x), Hande Öztürk (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 3, Davis (xxxx) 19, Beril (x) 4, Ayşegül (xx), Gülse (xx), Kübra (xxxx) 22, Ivankovic (xxxx) 28, Burke (xxx) 17

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BASKETBOL: Burcu (xx) 2, İrem Naz (xx) 3, Sera (xx) 9, Gizem (xx) 4, Adams (xxxx) 20, Nuran (xx), Sevgi (x), Prince (xxxx) 29, Dikaioulaku (xxxx) 30

1'İNCİ PERİYOT: 24-23

DEVRE: 37-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-66

5 FAUL ALAN: 38.40 Gizem Sezer (Adana Basketbol)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17'inci hafta müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'a 97-93'lük sonuçla mağlup oldu. Maçta konuk takımdan Elina Babkina Dikaioulaku 30 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımdan Luca İvankovic 28 ile takımının en skorer ismi oldu.

- Kayseri