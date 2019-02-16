Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol – Canik Belediyespor: 106 - 81

Bellona Kayseri Basketbol – Canik Belediyespor: 106 - 81

1 saat önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Turgut Işık (xx), Cemil Uygül (xx), Mustafa Candemir Tabak (xx).BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxxxx) 33, Meryem (xx) 4, Ezgi (xx) 5, Aysun (xx) 3, Ivankovic (xx) 3, Fatma (xx) 2, Gizem (xxx) 13, Gamze (xxx) 11, Melike Tuğba (xx) 6, İbabwe (xxxx) 26CANİK...

Bellona Kayseri Basketbol – Canik Belediyespor: 106 - 81, System.String[]


SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Cemil Uygül (xx), Mustafa Candemir Tabak (xx).

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xxxxx) 33, Meryem (xx) 4, Ezgi (xx) 5, Aysun (xx) 3, Ivankovic (xx) 3, Fatma (xx) 2, Gizem (xxx) 13, Gamze (xxx) 11, Melike Tuğba (xx) 6, İbabwe (xxxx) 26

CANİK BELEDİYESPOR: Betül (x), Gülşah (xxx) 10, Dilara (xxx) 12, Deniz (x) 4, Candide (xx) 6, Holmes (xxxx) 19, James (xxxxx) 30,

1'İNCİ PERİYOT: 21 - 19

DEVRE: 42 - 35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72 - 51

Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde Samsun takımı Canik Belediyespor'u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, salondan 106 - 81'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya seri sayılar ile başlayan Samsun takımı Canik Belediye karşısında toparlanan Bellona Kayseri Basketbol ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı: 21 – 19.

2'nci Periyotta farkı açmaya devam eden devam eden ev sahibi takım ilk devreyi 7 sayı farkla önde kapattı: 42 – 35.

3'üncü periyotta sayı bulmakta zorlanan konuk takım karşısında kolay sayı bulan Kayseri ekibi periyodu 21 sayı farkla önde tamamladı: 72 – 51.

Final periyodunda farkı açmaya devam eden Bellona Kayseri Basketbol maçı 25 sayı farkla yendi: 106 – 81. Maçın en skorer ismi 33 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Sims oldu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:40 Kaynak: DHA

Canik, Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
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