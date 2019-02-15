Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol Canik'i Konuk Ediyor

Bellona Kayseri Basketbol Canik'i Konuk Ediyor

33 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 19.haftasında yarın sahasında Canik Belediyespor'u konuk edecek.

Bellona Kayseri Basketbol Canik'i Konuk Ediyor, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 19.haftasında yarın sahasında Canik Belediyespor'u konuk edecek.

Canik Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan Bellona Kayseri Basketbol ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Canik Belediyespor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

Son oynadığı maçta deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbolu mağlup ederek moral bulan Sarı-Kırmızılılar Canik Belediyespor'u da yenerek bu sezon üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Geride kalan 18 maçta 5 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Kayseri ekibi topladığı 23 puanla 11.sırada yer alıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Canik Belediyespor, Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
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