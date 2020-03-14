Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 70-94 - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 70-94 - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 70-94

32 dakika önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Murat Ciner (xx), Tolga Edis (xx), Halil Erkoç (xx)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 9, Davis (xxxx) 21, Beril (x), Ayşegül Günay Aladağ (xx) 4, Gülse Uğur (x), Kübra İmren (xx) 5, Ivankovic (xx) 9, Nazlı Bircan (xx) 4, Burke (xxx)18ÇBK MERSİN YENİŞEHİR...

Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 70-94, System.String[]

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Murat Ciner (xx), Tolga Edis (xx), Halil Erkoç (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Manolya (xx) 9, Davis (xxxx) 21, Beril (x), Ayşegül Günay Aladağ (xx) 4, Gülse Uğur (x), Kübra İmren (xx) 5, Ivankovic (xx) 9, Nazlı Bircan (xx) 4, Burke (xxx)18

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis (xx) 5, Gökşen (xxx) 12, Sykes (xxxx) 30, Meltem (xx) 4, Bentley (xxxx) 20, Feride Şevval (xx), İlayda (xxx) 14, Sanders (xx) 9

1'İNCİ PERİYOT: 8 - 30

DEVRE: 29 - 54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46 - 74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde seyircisiz oynadığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 94-70'lik bir skorla mağlup oldu. Müsabakada konuk takım ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde 30 sayı kaydeden Brittney Crisanti Sykes, maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımda ise 18 sayı ile Burke takımın en skorer ismi oldu.


- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:34 Kaynak: DHA
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