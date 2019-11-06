Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol  - CCC Polkowice: 54 - 69
Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol  - CCC Polkowice: 54 - 69

Bellona Kayseri Basketbol  - CCC Polkowice: 54 - 69

6 saat önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER : Jan Baloun (x), Dimitrios Zacharic (x), Hrvoje Cavar (x)BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (x), Perisa (x) 4, Ayşegül (x) 5, Gülse (x), Ivankovic (xxx) 16, Shacobia Barbee (xxx) 12, Gizem (x), Burke (xxx) 17CCC POLKOWİCE: Robinson (xxx) 11, Bojovic (xx) 2, Naczk (xx),...

Bellona Kayseri Basketbol  - CCC Polkowice: 54 - 69, System.String[]

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Jan Baloun (x), Dimitrios Zacharic (x), Hrvoje Cavar (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (x), Perisa (x) 4, Ayşegül (x) 5, Gülse (x), Ivankovic (xxx) 16, Shacobia Barbee (xxx) 12, Gizem (x), Burke (xxx) 17

CCC POLKOWİCE: Robinson (xxx) 11, Bojovic (xx) 2, Naczk (xx), Conde (xxx) 10, Filip (xxx) 18, Gajda (xx) 9, Spanou (xxx) 10, Stallworth (xx) 9

1'İNCİ PERİYOT: 22 - 07

DEVRE: 33 - 28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45 - 45

5 FAUL : Ivankovic (Bellona Kayseri Basketbol)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubunda bulunan Bellona Kayseri Basketbol ilk periyodu 15 sayı farkla önde bitirdiği maçta Polonya takımı CCC Polkowice takımına 15 sayı farkla mağlup oldu.

Maçın en skorer ismi 18 sayı ile CCC Polkowice takımından Ana Maria Filip olurken ev sahibi takımın en skorer ismi 17 sayı ile Kennedy V.Burke oldu.


- Kayseri
basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Çağla Şıkel, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi
Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum! Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın? Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 05:44:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol  - CCC Polkowice: 54 - 69
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]