Bellona Kayseri Basketbol'da 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'un Beşiktaş HDI Sigorta'ya 79-70 kaybettiği karşılaşmada, Kayseri temsilcisinden 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

İstanbul'da oynanan karşılaşmada Melis Gülcan ve Tyasha Harris 17'şer sayı ile oynarken, Glory Bassey Johnson 15, Esra Ural Topuz 7, Kitija Laksa ise 5 sayı ile oynadı. - KAYSERİ