Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcu Kovid-19'a yakalandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta sporcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:55 - Kaynak: AA
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