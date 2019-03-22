Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol'da Mali Kriz

Bellona Kayseri Basketbol'da Mali Kriz

47 dakika önce

KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da paralarını alamayan yabancı oyuncuların yarınki İzmit Belediye maçına çıkmayacakları öğrenildi.

Bellona Kayseri Basketbol'da Mali Kriz, System.String[]


KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden  Bellona Kayseri Basketbol'da paralarını alamayan yabancı oyuncuların yarınki  İzmit Belediye maçına çıkmayacakları öğrenildi.

Sezona mali sıkıntılar sebebiyle geç başlayan Bellona Kayseri Basketbol'da yeni bir mali kriz gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte bulunan yabancı oyuncular idmanlara ve maçlara çıkmama kararı aldılar. 

Yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunan Başantrenör Ayhan Avcı, zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, "Maddi sıkıntılarımız var ve yabancı oyuncular maça çıkmadılar. İşler şuanda kötü gidiyor. Bu hafta oynayacağımız İzmit maçı bizim açımızdan çok önemli; çünkü ligi 9'uncu sırada tamamlamak istiyoruz. Önümüzdeki yıl herhangi bir takım çekilirse, Avrupa'ya gidebiliriz. Bu nedenle de İzmit maçını en az 8 sayı farkla kazanmamız gerekiyor. Bu şu an için zor gözüküyor. Oyuncular ödeme alamadı ve antrenmana çıkmıyorlar. Türk oyuncularından sakatımız var. Genç oyuncularımız da turnuvaya gitti. 4-5 kişiyle ancak antrenman yapıyoruz. Bu şartlarda İzmit maçını kazanmamız çok zor" dedi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:15 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı Taraftarları Kızdıracak Porto Sözleri! Milan'ın Efsane Golcüsü Andriy Shevchenko, Veliahtını Açıkladı! Sezon Sonunda Sözleşmesi Sona Erecek Olan Martin Linnes'ten Beşiktaş Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:02:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol'da Mali Kriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]