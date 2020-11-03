Bellona Kayseri Basketbol'da Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol'da Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıkları sürüyor

03.11.2020 14:24
Bellona Kayseri Basketbol'da Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yarın evinde karşılaşacağı Mersin Yenişehir Belediyesi maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yarın evinde karşılaşacağı Mersin Yenişehir Belediyesi maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bellona Kayseri Basketbol, ligde karşılaşacağı Mersin Yenişehir Belediyesi maçı hazırlıklarına devam etti. Başantrenör Ayhan Avcı yönetiminde çalışma yapan basketbolcu kadınlar, hücum, savunma ve taktik çalıştı. Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Ayhan Avcı, "Çok iyi çalışıyorlar. Kendilerinde kazanamamanın getirdiği bir moral bozukluğu oluyordu. Ormanspor galibiyeti takıma büyük moral oldu. Karşı takıma bakarak kapasitemizin düşük olmasına rağmen kazandık. Yabancı oyuncumuz eklenip, Esra da döndüğünde çok zor kaybeden bir takım olacağız" dedi.

"OYUNCU ALMAK ZORUNDAYIZ"En az 1 yabancı almak istediklerini söyleyen Avcı, "Maddi sıkıntıları aşıp kaliteli bir isim bulursak ki takım bunu hak ediyor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda önemli işler başarabiliriz. Daha kaliteli bir oyuncu bulursak iyi olacak. EuroCup, Ocak'ta başlayacak. İyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Sert geçecek bir maç olacak, çocuklara güveniyorum. Mersin Yenişehir Belediyespor maçı zor olacak. Karşılaşmayı kazanırsak bize büyük bir artı olacak" diye konuştu.ESRA URAL TOPUZ: "BUNDAN SONRA GALİBİYET ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Bellona Kayseri Basketbol kaptanı Esra Ural Topuz ise "Bu sezon kısıtlı kadro ile mücadele ediyoruz. Herkeste 4 yabancı var bizde 3 yabancı var. Bu bizim için dezavantajdı. Ben takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bütün maçları son ana kadar sıkı şekilde götürdük. Hep son anda kaybettik. Son maçta şansımız da yaver gitti. Bundan sonra galibiyet almaya devam edeceğimize inanıyorum. Bizim de kendimize güvencimiz geldi. Yarınki maçtan sonra milli maç arası olacak" ifadelerini kullandı."AVRUPA ŞAMPİYONASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Milli takım aday kadrosuna da çağırılan Topuz, "Milli takım kampına Melis Gülcan ve ben de gidiyorum. Arnavutluk ve Sırbistan ile oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için 2 maçı da kazanmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince çalışıp bu maçları da kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Çünkü Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. İnşallah sağlıklı bir şekilde geri döner burada da sezona devam ederiz" şeklinde konuştu.

Bellona Kayseri Basketbol'da Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıkları sürüyor
Bellona Kayseri Basketbol'da Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıkları sürüyor
Bellona Kayseri Basketbol'da Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıkları sürüyor
Bellona Kayseri Basketbol'da Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıkları sürüyor

Mersin Yenişehir, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol'da Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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