Bellona Kayseri Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.

Basketbolcular Gülse Uğur ile yeni transferler Melis Gülcan ve Zeynep Öykü Kalbisağde, Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Melis Gülcan, iyi bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Gülcan, şunları kaydetti:

"Sezon açılışımızı yaptık şimdi de sağlık kontrolümüzü olacağız. Oyuncular yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İnşallah Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu sene umarım güzel bir yıla imza atacağız. Takım olarak yeni bir sistem oluşturuyoruz. Bu da umarım güzel işleyecek ve biz de güzel bir başarıya imza atacağız."

Gülse Uğur da 1 hafta önce idmanlara başladıklarını hatırlatarak, sakatlıksız bir sezon diledi.