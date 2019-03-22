Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol'da Şok Gelişme

Bellona Kayseri Basketbol'da Şok Gelişme

1 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol takımında yabancı oyuncular idmana ve maça çıkmama kararı aldı.

Bellona Kayseri Basketbol'da Şok Gelişme, System.String[]
Bellona Kayseri Basketbol takımında yabancı oyuncular idmana ve maça çıkmama kararı aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımında bulunan 5 yabancı oyuncu antrenmana ve maça çıkmama kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta kazanılan müsabaka sonrasında kümede kalmayı başaran sarı kırmızılı takımın yabancı oyuncuları Ify Ibekwe, Luca Ivankovic, Maja Miljkovic, Odyssey Sims ve Marie Armstrong maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile idmana ve maçlara çıkmama kararı aldı.

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, ekonomik sıkıntı içerisinde olduklarını ve hem yerli hem de yabancı oyunculara ödeme yapamadıklarını ifade etti. Yerli ve yabancı oyuncular olmak üzere toplamda 600 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini ifade eden Bozbey, "Bellona Kayseri basketbol takımı olarak ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. umarım önümüzdeki günlerde bu sorun çözülür. Aksi taktirde takımımızın geleceği gerçekten büyük tehlike altına girer" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:30 Kaynak: İHA

Türkiye, Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
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