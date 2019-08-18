Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Ceyda Kozluca'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:28 Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri
Basketbol, Ceyda Kozluca
'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ceyda Kozluca ile 1 yıllığına anlaştı.
Son olarak İzmit
Belediyespor takımında oynayan 1.79 metre boyundaki oyuncu, kısa süre içinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.
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