Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
Son Dakika Spor Haber

Bellona Kayseri Basketbol'da transfer

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Shacobia Shaunte Barbee'yi kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Shacobia Shaunte Barbee'yi kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'nin Duke Koleji'nde forma giyen 25 yaşındaki Barbee ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transfer Barbee, Memorial Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Barbee, Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülke dışında ilk sezonum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gider. Sakatlıksız bir sezon olur." diye konuştu.

Bellona Kayseri Basketbol'da transfer

basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi
Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi! Ali Koç'un devre arası transfer bombası hazır! Beşiktaş transfer için Yusuf Yazıcı'dan yardım isteyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:53:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]