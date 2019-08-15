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Bellona Kayseri Basketbol'da transfer çalışmaları

46 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının sürdüğünü ve 3 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının sürdüğünü ve 3 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.
Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ekonomik sıkıntılardan dolayı ligin başlamasına 20 gün kala transfer yapıp lige katıldıklarını anımsatarak, bu yıl kadro kurma konusunda biraz daha erken yol aldıklarını belirtti.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bozbey, "Yeni sezon öncesi dış transferde Beril Albayrak, Gamze Zeren ve eski oyuncumuz Ayşegül Günay'ı kadromuza dahil ettik. İç transferde ise Gizem Sezer ve Luca Ivankovic ile sözleşme yeniledik." dedi.
Takımın 25 Ağustos'ta Kayseri'de toplanacağını ve çalışmalara başlayacağını anlatan Bozbey, bu hafta sonuna kadar 2 yerli, 3 yabancı oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını ifade etti.
"Bu sezondan umutluyuz"
Antrenör Ayhan Avcı ile de sözleşme yenilediklerini belirten Ahmet Bozbey, şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz takımımızı 12 yıldır Ayhan hoca çalıştırıyor. Yeni sezon için de kendisiyle yeniden anlaştık. Onun döneminde çok büyük başarılar elde ettik. Farklı isimlerle olsa da takımımız Ayhan hoca önderliğinde Avrupa kupalarında üç kez final oynadı. Geçtiğimiz sezon her türlü olumsuzluklara rağmen ligi 10'uncu tamamladık. Ekonomik sıkıntılarımız devam ediyor. Bu sezondan umutluyuz. Borçlarımızı azaltırsak, bir sonraki sezon yine şampiyonluğa oynayan, Avrupa'da finale koşan, iddialı bir ekip kurmayı planlıyoruz. Hep ucundan kıyısından döndüğümüz şampiyonlukları, kupaları Kayseri'ye getireceğimize gönülden inanıyorum."
basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:41 Kaynak: AA
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