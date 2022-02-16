SPOR Bellona Kayseri Basketbol'da Yakup Yüksel dönemi - Son Dakika

SPOR Bellona Kayseri Basketbol'da Yakup Yüksel dönemi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un bugün yapılan olağan genel kurulunda seçime tek liste ile giren Yakup Yüksel, başkan seçildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulun Divan başkanlığını Oktay Haluk Doğan yaparken, divan üyeliğini Ali Doğan ile Mustafa Altıntaş gerçekleştirdi. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, Denetim Kurulu Üyesi Semih tektaş ise Denetim Kurulu raporunu okudu. Kulübün toplam borcunun 8 milyon 369 bin 193 lira olduğu açıklandı. 25 senedir kulüp başkanlığı yapan Ömer Yağmur görevi yeni başkan Yakup Yüksel'e devretti. Yönetim Kurulu Asil Üyeler şu isimlerden oluştu: Yakup Yüksel, Ahmet Bozbey, Özkan Arseven, Hacı Söyler, İbrahim Somtaş, Kerem Eriş, Sinan Karaoğlu, Ş. Murat Apaydın, Ahmet Çalık, Nadire Erdoğan Arık. Yönetim Kurulu Yedek Üyeler ise: Yusuf Sarıalp, Ahmet Canbulut, Turan Akdağ, Furkan Ergüneş, İbrahim Bozdağ. Denetim KURULU ASİL ÜYELER: Ahmet Yalçın, İbrahim Baltacı, Oğuzhan Herdem. Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Uğur Benli. Ali Doğan, Mustafa Altındaş.

YAKUP YÜKSEL: ESKİ GÜZEL GÜNLERE DÖNECEĞİZ

Genel Kurulda konuşan Bellona Kayseri Basketbol'un yeni başkanı Yakup Yüksel, "Takım çok özlenen o başarılı dönemleri arıyor ama inşallah ileri dönemde Avrupa Kupası'nda final oynadığı, salonları tıklım tıklım doldurduğu dönemlere getirmek için çaba göstereceğiz. Eski güzel günlere döneceğiz. Takımımız gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerekse de Melikgazi Belediyesi bundan önce olduğu gibi bundan destek verecektir" diye konuştu.

Eski başkan Ömer Yağmur ise, "Bu zamana kadar bir şey yaptık. Takdir kamuoyunun. Çok zahmet çektiysek de artık yeter, biraz da başkası çeksin diye düşünüyoruz. Camia güzel, 25 yıla yakın başkanlık yaptım. Güzel günlerimiz geçti" dedi.