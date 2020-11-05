Bellona Kayseri Basketbol'dan Ekonomik Destek Çağrısı

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, ekonomik anlamda sıkıntı çektiklerini dile getirerek, Bellona haricinde kimseden destek alamadıklarını ve ödemelerde güçlük yaşadıklarını söyledi.

Milli takım arasına moralsiz giren Bellona Kayseri Basketbol'da Başkan Ömer Yağmur, Kayseri'deki yetkililere seslenerek destek çağrısında bulundu. Ömer Yağmur, "Bizim ekonomik anlamda sıkıntımız var. Bu sıkıntımızı birçok defa yetkililere söyledik pek bizi dinlemediler. Ödemelerde sıkıntımız var. Bellona'nın haricinde kimseden bir destek alamadık. Bekliyoruz büyüklerimizden yetkililerden destek. Destek gelirse ikinci yabancı uzun transferi yapmak istiyoruz. Bu transferimizi de yaparsak seri galibiyetler alabiliriz" diye konuştu.

Yağmur, "Milli takım maçları nedeniyle 20 günlük bir ara var bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Uzun transferimizi de yaparsak ikinci yarıya daha iyi bir şekilde gireceğiz. Milli Takıma da iki oyuncu gönderiyoruz. İkisi de yorgun. İnşallah en iyi şekilde oynarlar" dedi. - KAYSERİ