Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol'dan iki transfer
Son Dakika Spor Haber

Bellona Kayseri Basketbol'dan iki transfer

39 dakika önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey; Ayşegül Günay ve Gamze Zeren'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Bellona Kayseri Basketbol'dan iki transfer, System.String[]


Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey; Ayşegül Günay ve Gamze Zeren'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
İç transferde Gizem Sezer ve Luca Ivankovic ile sözleşme yenileyen Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Ayşegül Günay ile Adana Basketbol oyuncusu Gamze Zeren'i transfer etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Her sene olduğu gibi bu sene de sezona geç başladık. 12 senede 7 kez isim değiştiren bir takımız. Bu sene isim değişikliğine gitmedik ama ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve maddi sıkıntılar nedeniyle alacağımız paralar beklediğimiz desteklerin bir kısmını alabildik. 2 senedir Kayseri Basketbol severlere iyi yakım seyrettiremiyoruz. En son Avrupa kupası finali oynadığımız zaman da sporcuların maliyetlerinin yüksel olması ve dövizdeki artış nedeniyle sıkıntıya düşmüştük. Kendi kaynaklarımızla borcumuzu eritmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yola baş antrenörleri Ayhan Avcı ile devam edeceklerini kaydeden Bozbey, "Kendisiyle 13'üncü sene için de anlaştık. Onun verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladık. İlk olarak iç transferde hocamızın istediği 2-3 isim ile anlaştık. Dış transferde de sporcularla görüşmeler yapıyoruz. Dış transferde de çalışmalarımız sürüyor. 12 senedir sezon öncesi yaptığımız hazırlık maçlarını bu yıl da gerçekleştirmek istiyoruz. 1 ay sonra bu turnuvayı yapmamız gerekiyor. Öncelikle takımı ortaya koymamız lazım. 20 Ağustos'ta sezon açılışını gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

- Kayseri
Ahmet Bozbey, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı
Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı Diego Forlan futbolu bıraktı Galatasaray, Falcao ile anlaştı! İlk yıl ücretini peşin alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:54:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Basketbol'dan iki transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]